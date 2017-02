Der 18-jährige Center erzielte beim 7:2-Sieg der Halifax Mooseheads bei den Moncton Wildcats zwei Tore sowie drei Assists und wurde selbstredend zum besten Spieler der Partie gewählt. Mit nunmehr 37 Toren und 39 Assists in 43 Partien nimmt er in der Skorerliste den 3. Rang ein. Hischier dürfte im kommenden NHL-Draft so hoch wie noch kein Schweizer vor ihm gezogen werden - Nino Niederreiter wurde 2010 als Nummer 5 berücksichtigt. Aktuell wird nur der Kanadier Patrick Nolan höher eingestuft.