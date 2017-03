Sbisa, dessen Vancouver Canucks die Playoffs in der NHL verpassen dürften, werde im Juni Vater und verzichte deshalb auf den Titelkampf, die in gut einem Monat beginnen. Niederreiter besitzt noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Der Stürmer wolle keine Verletzung riskieren, so Fischer, und stünde deshalb nicht zur Verfügung - auch wenn Minnesota früh aus den Playoffs ausscheiden würde.

Alle anderen NHL-Akteure seien gewillt, an die WM zu reisen. So plant Fischer vorerst mit Sven Bärtschi (Vancouver), Denis Malgin (Florida Panthers) und Sven Andrighetto (Colorado Avalanche), für welche die NHL-Saison nach der Qualifikation vorbei sein dürfte. Die drei Stürmer würden, sofern sie die Freigabe ihrer Klubs erhalten, ab der dritten Vorbereitungswoche (ab 19. April) das Team verstärken, so Fischer weiter.

Weitere NHL-Spieler könnten zu einem späteren Zeitpunkt, nach dem Ausscheiden aus den Playoffs, noch zum Team stossen. Die Playoffs in der NHL beginnen am 12. April.