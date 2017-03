Nach dem 2:0 durch Vincenzo Küng in der 26. Minute sah es aus, als ob Qualifikationssieger Langenthal das Break, das er am Dienstag kassiert hatte, gleich bei erster Gelegenheit würde wettmachen können. Danach standen sich die Oberaargauer aber selber im Weg. Nur 37 Sekunden nach dem 0:2 verkürzte nämlich Jared Aulin in Unterzahl für die Rapperswiler.

Cedric Hüsler glich in der Folge noch im Mitteldrittel aus, ehe Michael Hügli in der 48. Minute der Siegtreffer gelang - notabene erneut mit einem Mann weniger. Topskorer Brent Kelly hatte in der 6. Minute die frühe Führung für Langenthal erzielt.

Damit führen die Lakers, die 2015 aus der NLA abgestiegen waren, in der Finalserie mit 2:0 Siegen. Für den NLB-Meistertitel und die Qualifikation für die Ligaqualifikation gegen Ambri-Piotta oder Fribourg-Gottéron - die Romands führen ebenfalls mit 2:0 Siegen - fehlen den St. Gallern damit noch zwei Erfolge.

Rapperswil-Jona Lakers - Langenthal 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

4563 Zuschauer. - SR Dipietro/Hebeisen, Kehrli/Progin. - Tore: 6. Kelly (Rytz, Tschannen/Ausschluss Sataric) 0:1. 26. (25:40) Vincenzo Küng (Völlmin) 0:2. 27. (26:17) Aulin (Ausschluss Profico!) 1:2. 32. Hüsler (Altorfer) 2:2. 48. Hügli (Sataric/Ausschluss Hüsler!) 3:2. - Strafen: 8mal 2 plus 5 Minuten (Mason) plus Spieldauer (Mason) gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 plus 5 Minuten (Pivron) plus Spieldauer (Pivron) gegen Langenthal. - PostFinance-Topskorer: Knelsen; Kelly.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Sataric, Maier; Geyer, Blatter; Molina, Büsser; Grossniklaus; Profico, Aulin, Rizzello; Hügli, Knelsen, Casutt; Hüsler, Mason, Vogel; Altorfer, Studer, Schmutz; Brandi.

Langenthal: Mathis; Cadonau, Rytz; Völlmin, Ahlström; Pienitz, Marti; Kelly, Montandon, Tschannen; Primeau, Dünner, Füglister; Pivron, Kummer, Kämpf; Gerber, Hess, Vincenzo Küng; Kläy.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers u.a. ohne McGregor. Langenthal u.a. ohne Campbell (beide verletzt). Timeout Langenthal (58:30), danach ab 58:44 ohne Goalie.