Rod wurde im Juni 2014 als Overall-Nummer 53 gezogen. Im vergangenen Sommer besuchte der 20-Jährige wie der schon in der NHL häufig eingesetzte Timo Meier das "Entwicklungs-Camp" der San Jose Sharks, kehrte danach aber in die Schweiz zurück. In seiner vierten NLA-Saison mit Genève-Servette realisierte Rod in 31 NLA-Spielen fünf Tore und insgesamt 14 Skorerpunkte.

Nach dem Ausscheiden im Playoff-Viertelfinal mit den Genfern wurde bekannt, dass Rod die Saison beim Sharks-Farmteam San Jose Barracuda in der American Hockey League (AHL) beenden wird.

Vermin siegt, Streit verliert

Mit Mark Streit und Joël Vermin standen in der Nacht auf Samstag zwei Schweizer in der NHL im Einsatz. Während Streit mit den bereits für die Playoffs qualifizierten Pittsburgh Penguins gegen die New York Islanders 3:4 nach Penaltyschiessen verlor, kam Vermin mit Tampa Bay zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Die Lightning bezwangen die Detroit Red Wings dank dem goldenen Tor von Nikita Kutscherow mit 2:1 nach Verlängerung. Damit verkürzte Tampa Bay den Rückstand auf den Playoff-Strich auf einen Punkt. Es verbleiben noch acht Runden zu spielen.