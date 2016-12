Zwei Tage vorher hatten die Schweizer bereits gegen die USA mit 3:4 äusserst knapp verloren. Gegen Kanada trumpfte vor allem Nico Hischier gross auf. Mit zwei Toren (vom 0:3 zum 2:3) und dem Assist zu Dominik Diems Ausgleichstreffer im Schlussabschnitt steuerte Hischier den Grossteil zur erfolgreichen Schweizer Aufholjagd bei. In der Verlängerung setzten sich die überlegenen Kanadier (32:14 Schüsse) aber doch noch durch.

Die U20-WM in Toronto beginnt für das Schweizer Team am 27. Dezember mit der Partie gegen Tschechien. Ausserdem treffen die Schweizer in der Gruppe A auf Schweden, Dänemark und Finnland. Vier der fünf Teams qualifizieren sich für die Viertelfinals. In den letzten beiden Jahren wurde die Schweizer Auswahl jeweils ins Abstiegs-Playoff verwiesen.