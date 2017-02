Am Qualifikationsturnier in Arosa entschieden die Schweizerinnen, die 2014 in Sotschi sensationell die Bronzemedaille gewonnen hatten, das entscheidende dritte Spiel gegen Tschechien mit 4:1 für sich. Die Tore schossen je zweimal Alina Müller und Lara Stalder.

In Südkorea trifft das Team von Trainerin Daniela Diaz in zwölf Monaten in der Gruppe B auf den Gastgeber sowie Schweden und Japan, das sich am zweiten Qualifikationsturnier durchgesetzt hat.

Schweiz - Tschechien 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Arosa. - 1300 Zuschauer. - SR Allen/Ariano-Lortie (USA/CAN), Johansson/Linnek (SWE/GER). - Tore: 18. Ledlova (Krizova, Mrazova) 0:1. 35. Müller (Stalder) 1:1. 40. (39:42) Stalder (Müller, Meier/Teamstrafe Tschechien) 2:1. 50. Müller (Meier, Stalder/Ausschluss Kolowratova) 3:1. 60. (59:26) Stalder (Müller) 4:1 (ins leere Tor). - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 6mal 2 Minuten gegen Tschechien.

Schweiz: Schelling; Bullo, Altmann; Meier, Forster; Zollinger, Laura Benz; Staenz, Raselli, Stiefel; Stalder, Müller, Thalmann; Isabel Waidacher, Rüegg, Nina Waidacher; Staiger, Allemann, Rüedi.

Bemerkungen: Schweiz ohne Brändli (Ersatztorhüterin) und Bolinger (überzählig). Lattenschuss Tschechien (51. Studentova). Timeout Tschechien (57:51). Tschechien von 57:51 bis 58:29 und von 58:45 bis 59:26 ohne Torhüterin.

Rangliste: 1. Schweiz 3/9 (14:3). 2. Tschechien 3/6 (10:7). 3. Dänemark 2/0 (4:10). 4. Norwegen 2/0 (1:9). - Die Schweiz damit für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang (KOR) qualifiziert.