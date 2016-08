Im Finish drohte den ZSC Lions der Sieg zu entrinnen. Bis zur 57. Minute führten die Zürcher im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Coach Hans Wallson mit 2:0, nachdem sie vor einer Woche schon den DEL-Klub Ingolstadt 2:0 und 4:1 besiegt hatten. Nach 176 Europacupminuten mit bloss einem Gegentor wurde Goalie Niklas Schlegel in Rauma innerhalb von 24 Sekunden aber noch zweimal bezwungen. Sekunden vor dem finnischen Doppelschlag hatte Roman Wick das 3:0 knapp verpasst.

Nach dem Ausgleich stand Lukko Rauma dem Sieg nahe. In der Verlängerung verfehlte Stürmer Peter Tiivola das offene Goal. Im Penaltyschiessen sicherten sich die ZSC Lions aber doch noch den verdienten Auswärtssieg. Inti Pestoni verwertete den entscheidenden Penalty. In der regulären Spielzeit hatten für die ZSC Lions Chris Baltisberger und Patrik Bärtschi (in Unterzahl) schon in den ersten elf Minuten getroffen.

Die ZSC Lions gewannen die erstmalige Austragung der Champions League im Eishockey Anfang 2009. Nach dem Re-Launch scheiterten die Zürcher in den letzten beiden Jahren aber schon im Herbst in der Vorrunde.