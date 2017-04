Der zweite Sieg im dritten Spiel nützt den Schweizerinnen nur, wenn in der Nacht auf Dienstag Schweden gegen Tschechien verliert und damit das Team von Nationaltrainerin Daniela Diaz nicht mehr vom 2. Platz verdrängt. Bei Punktgleichheit würde die Direktbegegnung (1:2) zugunsten der Skandinavierinnen entschieden. So droht den Schweizerinnen trotz der zwei Siege noch immer der Gang in ein Abstiegs-Playoff gegen Tschechien.

Gegen die bereits für die Viertelfinals qualifizierten Deutschen starteten die Schweizerinnen sehr druckvoll. Fünf Mal brachten sie die Scheibe im ersten Drittel im Tor unter, immerhin drei davon zählten auch. Lara Stalder und Alina Müller mit einem Doppelschlag innerhalb von 38 Sekunden in der 12. Minute und nochmals Müller in der 16. Minute sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung.

Ab dem Mitteldrittel und einem Goaliewechsel steigerten sich die Deutschen aber beträchtlich. Zudem schwächten sich die Schweizerinnen durch viele Strafen im Schlussdrittel selbst. Spätestens nach dem Anschlusstreffer viereinhalb Minuten vor Schluss wurde es nochmals spannend. Die Siegsicherung gelang Alina Müller mit ihren dritten Tor des Abends erst 52 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor.