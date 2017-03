Es habe bereits einen detaillierten Plan gegeben, wie der Sarg gestohlen, versteckt und die Familie kontaktiert werden sollte, berichtete die Polizei. Enzo Ferraris Sarg befindet sich hinter einer Marmorplatte in einer Gruft, die mit einer schweren Metallgittertür verschlossen ist.

Der Fall erinnert an das Jahr 1978, als es in der Schweiz zwei Männern gelang, den Sarg von Charlie Chaplin vom Friedhof in Corsier-sur-Vevey zu stehlen. Die Täter verlangten von den Hinterbliebenen Lösegeld, wurden jedoch gefasst. Die sterblichen Überreste des Stummfilm-Genies wurden erneut bestattet.