Bei den US Open sah es so aus, als habe Nadal das Schlimmste überstanden. Er erreichte immerhin das Achtelfinale. Doch danach ging nichts mehr. «Meine Hand war nicht mehr dieselbe», sagte Nadal: «Ich musste die Saison abbrechen, das war keine leichte Entscheidung.» Nadal zog sich zuhause zurück, in Manacor. Und er wusste, dass er etwas ändern musste.

Dabei mag er Veränderungen nicht sonderlich. Sein Handgelenk würde wieder heilen, das sagte man ihm. Aber würde auch sein Spiel wieder genesen? Schliesslich hatte Nadal seit Paris 2014 keinen Grand-Slam-Titel mehr gewonnen. All diese Gedanken an die vergangenen Monate schwirrten Nadal gestern Abend durch den Kopf, in dem Moment, als er nach fast fünf Stunden Spielzeit Grigor Dimitrov mit 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 und 6:4 niedergerungen hatte und bäuchlings auf den Boden sank.

Der entscheidende Schub

Der Final bei den Australian Open. Nie hätte er daran geglaubt, dass er den erreichen könnte. Nicht nach diesen letzten Monaten. In seiner Box lagen sie sich in den Armen, sein Trainer Onkel Toni, sein Vater, seine Freundin – und Carlos Moya.

Und vielleicht war es gerade diese kleine, für Nadal jedoch sehr grosse Veränderung, die den entscheidenden Schub auf den Weg gebracht hatte. Seinen Mentor und engen Freund Moya als zusätzlichen Trainer und Ratgeber in sein Team zu holen, scheint auf Anhieb gefruchtet zu haben. «Ich bin eine zusätzliche Stimme, ohne dass sich gleich seine ganze Welt um ihn herum ändert», sagte Moya.