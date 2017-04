Sie wurden schon letztes Jahr mit dem SC Bern Meister. Ist die Stimmung, die jetzt innerhalb der EVZ-Mannschaft herrscht, vergleichbar mit jener in Bern?

Ich sehe durchaus gewisse Parallelen. Letztes Jahr waren wir mit Bern als Quali-Achter in den Playoffs immer der Underdog. Niemand traute uns etwas zu. Auch jetzt in Zug haben wir nie wirklich viel Kredit erhalten. Weder vor der Saison noch vor der ersten Playoff-Runde gegen Genf noch vor der Serie gegen Davos. Selbst, als der HCD zum 2:2 ausglich, wurden wir abgeschrieben.

Mit Bern war es im Vorjahr genau dieselbe Ausgangslage. Auch dort trafen wir im Halbfinal auf den HCD. Auch damals dachten alle Experten, dass wir gegen dieses Team, welches im Viertelfinal gegen Kloten mit 4:0-Siegen durchmarschiert war, keine Chance haben würden. Niemand hat an uns geglaubt, aber wir sind als Mannschaft zusammengewachsen. Hier in Zug schon während der Qualifikation. Es fühlt sich auf jeden Fall extrem gut an, wieder Teil einer solchen Erfolgsstory sein zu dürfen.

Wie sieht es punkto Spielermaterial aus? Sind auch da Parallelen erkennbar?

Absolut. Wir haben auch in Zug eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft. Das war schon während der ganzen Saison unsere grosse Stärke. Wir sind nicht abhängig von einzelnen Spielern oder einer Sturmlinie. Das macht uns unberechenbar und ist auch sehr wertvoll punkto Kräftemanagement. In diesem Jahr funktioniert der SC Bern in Sachen Coaching und Forcierung einzelner Spieler etwas anders. Das könnte für uns ein Vorteil sein.