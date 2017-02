Das aber ist längst nicht mehr möglich. Von ihr wird alles erwartet. Darum ist sie vorsichtig mit dem, was sie sagt. Sie weiss, dass jedes Wort zu viel verdreht werden kann. Vor neun Jahren, als in St. Moritz alles rasant begann, konnte sie sich noch nicht abgrenzen. Kein Wunder, mit 16 Jahren. In Interviews wurde sie missverstanden, mal als Prinzessin, mal als Zicke dargestellt. Beides ist sie nicht. Nur sprudelte damals eben im Rausch der Gefühle alles aus ihr hinaus, ungefiltert – und oft anders gemeint.

So schwierig diese Anfangszeit für sie war, so viel hat sie Lara Gut gebracht. Die gewonnene Reife stand am Ursprung des Erfolgs im Gesamtweltcup im vergangenen Jahr. Lara Gut hat gelernt, sich Freiräume zu nehmen. Diese freie Zeit investiert sie ins Training. Denn ihr Erfolg beruht auch auf Arbeit. Das geht oft vergessen. Es ist eine Spätfolge ihres so rasanten Aufstiegs. 2008 kam sie für viele quasi aus dem Nichts und war sofort eine der Besten. Dass diesen frühen Erfolgen aber viel Arbeit zugrunde lag, nahm kaum jemand war. Weil sie sich zuvor unerkannt und abgeschieden entwickeln konnte.