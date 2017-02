Hat die Polemik mit Ihrer Herkunft zu tun?

Weil ich aus Zürich komme? Nein, das glaube ich nicht.

Wie gross ist die Hoffnung, dass Sie in der Rückrunde aus der Schusslinie geraten?

Mit dieser Frage beschäftige ich mich nicht. Primär wollen wir einen guten Job machen, Wir wollen Meister und Cupsieger werden, den Menschen mit unserem Fussball Freude vermitteln. Wir wollen eine Mannschaft, die positive Emotionen auslöst. Das sind unsere Aufhänger. Alles andere kann ich nicht beeinflussen.

Ist die hohe Erwartungshaltung gerecht?

Wenn man siebenmal in Serie Meister wird, grosse internationale Erfolge gefeiert hat, steigt die Erwartungshaltung zwangsläufig. Dementsprechend gehört es zum Anforderungsprofil eines FCB-Trainers, mit dieser Situation klarzukommen. Ob das nun angenehm ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ob ich darauf vorbereitet war, spielt auch keine Rolle. Man kann zwar mit den Vorgängern sprechen. Aber man weiss erst, wie es ist, wenn man es selbst erlebt. Ich weiss aber: Jeder meiner Vorgänger hatte mit der Erwartungshaltung zu kämpfen.

Nach eineinhalb Jahren kann man Sie für vier Spiele kritisieren. Das Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Maccabi Tel Aviv. Und die Champions-League-Spiele gegen Ludogorets Rasgrad. Ironischerweise haben Sie keine dieser vier Partien verloren, sondern jeweils unentschieden gespielt.

So, wie Sie das sagen, könnte ich ja auch ein bisschen stolz auf das Erreichte sein. Maccabi ist zu weit zurück. Gegen Ludogorets waren wir zweimal die bessere Mannschaft. Sie haben in zwei Spielen einmal auf unser Tor geschossen, kamen aber trotzdem zu zwei Unentschieden. Auswärts in Sofia hatten wir genügend Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Leider haben wir diese nicht verwertet. Trotzdem wird alles schlechtgemacht – das bereitet mir Mühe.

Würden Sie heute etwas anders machen?

Betreffend Champions League?

Ja.

Der Auftritt in London war nicht so schlecht, wie überall geschrieben wurde, aber doch zu verhalten. Vielleicht würde ich das System nicht mehr umstellen. Nur ist jedes System Interpretationssache. Vielleicht war ich zu euphorisch. Vielleicht habe ich die Mannschaft mit dem Systemwechsel verunsichert. Es ist wichtig, dass man sich hinterfragt. Aber irgendwann muss man auch mal mit einer Sache abschliessen.

Themawechsel, aber nicht Trump: Sie sind stolz darauf, ein Parade-Schweizer zu sein. Was ist ein Parade-Schweizer?

Pünktlich, zuverlässig, arbeitsam. Ich werde häufig als bodenständig bezeichnet. Nur: Was ist an bodenständig schlecht?

Nichts.

Ja, aber mir wird quasi vorgeworfen, bodenständig zu sein.

Aber nicht, als Sie noch in Thun als Trainer gearbeitet haben.

Doch, doch. Schon in Zürich hat das angefangen. Ich finde es unbegreiflich, dass bodenständig, ehrlich, arbeitsam als negative Eigenschaften ausgelegt werden.

Vielleicht wird von einem Trainer eines grossen Klubs wie dem FC Basel mehr Glamour erwartet.

Was ist Carlo Ancelotti?

Der Trainer von Bayern München und ein Bauernsohn.

Genau. Ein herrlicher Typ. Bodenständig durch und durch. Und es gibt noch andere. Die Medien verteilen gerne Klischees. Und Fussball ist halt auch Zirkus. Deshalb sollte man nicht alles allzu ernst nehmen und eine gewisse Gelassenheit haben. Auch ich.

Sind Sie ein Patriot?

Puh.

War Ihnen wichtig, dass Roger Federer die Australian Open gewann?

Natürlich ist das wichtig.

Was bedeutet Ihnen die Schweiz?

Die Schweiz ist mit Abstand das schönste Land der Welt. Sind wir froh, dass wir kein Meer haben – sonst wäre es schon fast kitschig. Klein, kompakt, sauber, ehrlich. Und wir haben alles: Berge, Seen, Kultur, Kunst, unterschiedliche Kulturen und Sprachen. Ein ganz interessantes Land. Ich liebe dieses Land.