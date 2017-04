Noch grösser ist die Bühne am Abend. Trotz stolzer Ticketpreise von bis zu 300 Franken ist das Hallenstadion restlos ausverkauft. Unter tosendem Applaus und in Nebelschwaden gehüllt, läuft erst Federer ein. Dann wird der Norman Brookes Challenge Cup, die Trophäe der Australian Open, noch einmal an Federer übergeben, bevor Andy Murray einmarschiert. Dann dominieren heisse Rhythmen, Trommelwirbel, exotische Tänze und traditionelle Instrumente. Aus Südafrika angereist ist der Kinderzirkus Zip Zap. Eine Lichtschau, Jongleure, Clowns und Akrobaten in der Luft und am Boden sorgen für atemberaubende Momente. Jesse Ritch (25), dessen Vater aus dem Kongo stammt, präsentiert an diesem Abend seinen neuen Song «Good Side of Life». Das passende Motto für einen Abend im Zeichen der Kinder Afrikas.