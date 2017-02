Heute stand mit dem Riesenslalom der Frauen das achte von insgesamt elf Rennen in St. Moritz an. Mit Melanie Meillard (13.) und Simone Wild (14.) können sich zwei Schweizerinnen unter den besten 15 klassieren. Gewonnen wird das Rennen von der Französin Tessa Worley vor Mikaela Shiffrin und Sofia Goggia. In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die WM wissen müssen.