Die Kappe ist tief ins Gesicht gezogen, der Schal so weit wie möglich nach oben. Viel ist vom Gesicht von Germano Vailati an diesem Mittwochmorgen nicht zu sehen. Genügend aber, um zu sehen, dass er schon glücklicher war.

Der kalte Wind hat mit Sicherheit seinen Anteil an Stimmung und Kleidung. Viel mehr aber dürfte es das Wissen sein, dass er eine seiner raren Möglichkeiten auf Spielpraxis nicht wahrnehmen kann. Denn Vailati, der unbestrittene Cup-Goalie des FC Basel, muss heute zuschauen. Ausgerechnet im Cup-Knaller gegen den FC Zürich, dem allseits in dieser Saison so schmerzlich vermissten Klassiker.

Vacliks Wartezeit

Als der FC Basel zum letzten Mal auf den FC Zürich trifft im Schweizer Cup, ist Vailati ebenfalls zum Zuschauen verdammt. Obwohl er fit ist, erhält Yann Sommer den Vorzug. Zu wichtig ist das Spiel. Es geht um den Cupsieg 2014. Das Double. Heute aber ist die Situation eine andere. Vailati hätte gespielt.