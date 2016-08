Der 75-fache Schweizer Internationale traf in der 92. Minute zum Endstand. Barnetta war nach einer schönen Kombination mit dem Niederländer Roland Alberg mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich. Damit hat er nun in dieser Saison vier Treffer erzielt. Philadelphia liegt in der Eastern Conference auf dem 3. Tabellenplatz.