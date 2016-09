Bekim Balaj schoss den EM-Teilnehmer zehn Minute nach der Wiederaufnahme der Partie am frühen Dienstagnachmittag ins Glück.

Das Spiel hatte am Tag zuvor wegen starken Regens in der 79. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen werden müssen. Bis dahin hatten sich der Albaner Armando Sadiku vom FC Zürich und der Mazedonier Ezgjan Alioski vom FC Lugano in die Torschützenliste eingetragen.

Bereits am Montag hatten in der Gruppe G Spanien (8:0 gegen Liechtenstein) und Italien (3:1 in Israel) ihre Auftaktspiele gewonnen.