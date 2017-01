Juve hat allerdings eine Partie weniger absolviert als die AS Roma. Für den Dauermeister trafen beim 2:0 auswärts gegen Sassuolo der argentinische Goalgetter Gonzalo Higuain zum bereits 15. Mal in dieser Saison (achtes Tor aus den letzten sechs Spielen) und der Deutsche Sami Khedira bis zur 25. Minute.

Higuain eröffnete das Skore mit einem "Fersen-Trick". Zudem stand der ex-aequo beste Torschütze der Liga (mit Mauro Icardi/Inter und Edin Dzeko/Roma) mit einem Ballgewinn im Mittelfeld am Ursprung des zweiten Tores von Juventus.

Die zuvor viermal in Serie siegreiche AS Roma ging im Auswärtsspiel gegen Sampdoria zweimal in Führung. Zur Wende benötigte die "Samp" nur gerade drei Minuten.

Serie A. 22. Runde vom Sonntag:

Torino - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0). - 19'000 Zuschauer. - Tore: 16. Falque 1:0. 66. Petagna 1:1. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler (verwarnt/Foul).

Cagliari - Bologna 1:1 (0:0). - 13'000 Zuschauer. - Tore: 64. Destro 0:1. 92. Borriello 1:1. - Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (gesperrt). Rote Karten gegen Viviani (89.) und Krafth (90./beide Bologna).

Sampdoria Genua - AS Roma 3:2 (1:1). - 20'000 Zuschauer. - Tore: 5. Peres 0:1. 21. Praet 1:1. 66. Dzeko 1:2. 71. Schick 2:2. 73. Muriel 3:2.

Sassuolo - Juventus Turin 0:2 (0:2). - 10'000 Zuschauer. - Tore: 9. Higuain 0:1. 26. Khedira 0:2. - Bemerkung: Juventus mit Lichtsteiner.

Udinese - AC Milan 2:1 (1:1). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 8. Bonaventura 0:1. 31. Théréau 1:1. 73. De Paul 2:1. - Bemerkung: Udinese ohne Widmer (verletzt).

Weitere Resultate: Fiorentina - Genoa 3:3. Crotone - Empoli 4:1.

20.45 Uhr: Napoli - Palermo.

Rangliste: 1. Juventus Turin 21/51. 2. AS Roma 22/47. 3. Napoli 21/44. 4. Inter Mailand 22/42. 5. Lazio Rom 22/40. 6. Atalanta Bergamo 22/39. 7. AC Milan 21/37. 8. Fiorentina 21/34. 9. Torino 22/31. 10. Chievo Verona 22/28. 11. Udinese 22/28. 12. Bologna 21/27. 13. Cagliari 22/27. 14. Sampdoria Genua 22/27. 15. Genoa 22/25. 16. Sassuolo 22/24. 17. Empoli 22/21. 18. Crotone 21/13. 19. Palermo 21/10. 20. Pescara 21/9.