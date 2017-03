Doch so sehr die Engländer vor der Pause enttäuschten, so erstaunlich war ihre Steigerung in der zweiten Hälfte. Das Spiel änderte sich grundlegend. Man fragt sich, ob Pep Guardiola in der Kabine die richtigen Worte gefunden hatte oder ob Monaco nach dem hohen Rhythmus der ersten Halbzeit die Luft schnell ausgegangen ist. Jedenfalls erspielten sich die Gäste zwischen der 57. und 65. Minute durch Sergio Agüero Chance um Chance, ehe Leroy Sané nach einer zu kurzen Abwehr von Monacos Keeper Danijel Subasic das scheinbar den Weg in die Viertelfinals ebnende Tor zum 1:2 gelang (71.).

Doch schon sechs Minuten später lag Manchester City wieder zurück. Ein drittes Comeback in diesem Duell gegen Monaco gelang nicht mehr und deshalb droht Guardiola die erste Saison als Trainer ohne Titelgewinn. In der Premier League beträgt der Rückstand auf Chelsea zehn Punkte und im Ligacup ist Manchester City früh gescheitert. Letzte Chance bleibt der FA-Cup, in dem man in den Halbfinals auf Arsenal trifft. Besser unterwegs ist Monaco: Der Leader der Ligue 1 kann noch immer als erstes Team überhaupt die vier Titel in Meisterschaft, Cup, Ligacup und Champions League gewinnen.

Bayer Leverkusen hatte im Rückspiel bei Atletico Madrid nach dem 2:4 im Heimspiel nie die Chance auf die grosse Wende. Am Ende gab es für den Bundesligisten dank des 0:0 immerhin eine Ehrenmeldung. Bayer Leverkusen (ab der 81. Minute mit Admir Mehmedi) beendete somit Atleticos Serie von acht Heimsiegen in Folge in der Champions League.