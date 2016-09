Bayern München steht nach drei Partien noch ohne Verlustpunkt da. Zwar gelang es Dario Lezcano als erstem Spieler in dieser Bundesliga-Saison Manuel Neuer im Tor der Bayern zu bezwingen. Der ehemalige Stürmer von Thun und Luzern traf in der 8. Minute alleine vor Neuer. Doch nur vier Minuten später glich Robert Lewandowski mit einem sehenswerten Heber für die Gastgeber aus. Für die Führung sorgte Xabi Alonso in der 50. Minute nach einer Vorlage von Franck Ribéry. Kurz vor Spielende erhöhte Rafinha - wie Alonso mittels Weitschuss - für das 3:1.

Borussia Dortmund zeigte sich von der Niederlage vor Wochenfrist in Leipzig erholt. Beim 6:0-Heimsieg gegen Darmstadt sah sich Goalie Roman Bürki nicht gross beschäftigt. Gonzalo Castro traf bereits nach sieben Minuten zum 1:0. Kurz nach der Pause erhöhten zunächst Adrian Ramos und Christian Pulisic auf 3:0, ehe in der Schlussviertelstunde gegen die dezimierten Darmstädter nochmals Castro, Sebastian Rode sowie Emre Mor für den nächsten Kantersieg besorgt waren. 6:0 hatte Dortmund schon am Mittwoch in der Champions League gegen Legia Warschau gewonnen.

Weiter auf Erfolgskurs befindet sich Leipzig. Der Aufsteiger setzte sich auswärts gegen den Hamburger SV 4:0 durch. Beim Bundesliga-Dino stand Johan Djourou in der Startelf. Der Schweizer Nationalverteidiger leitete allerdings mit einem Fehlpass den dritten Treffer der Ostdeutschen ein. Leipzig positionierte sich - zusammen mit dem am Freitag siegreichen 1. FC Köln - mit sieben Punkten als erster Verfolger der makellosen Bayern.

Eintracht Frankfurt kam beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen zum zweiten Saisonerfolg. Hoffenheim und Wolfsburg trennten sich 0:0 unentschieden.

Bayern München - Ingolstadt 3:1 (1:1). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 8. Lezcano 0:1. 13. Lewandowski 1:1. 50. Xabi Alonso 2:1. 84. Rafinha 3:1. - Bemerkung: Ingolstadt ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Borussia Dortmund - Darmstadt 6:0 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tore: 8. Castro 1:0. 48. Ramos 2:0. 54. Pulisic 3:0. 78. Castro 4:0. 84. Rode 5:0. 88. Mor 6:0. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki. 57. Gelb-Rote Karte gegen Niemeyer (Darmstadt).

Hamburger SV - RB Leipzig 0:4 (0:0). - 52'998 Zuschauer. - Tore: 66. Forsberg (Foulpenalty) 0:1. 72. Werner 0:2. 77. Werner 0:3. 92. Selke 0:4. - Bemerkung: Hamburg mit Djourou (verwarnt), Leipzig ohne Coltorti (verletzt).

Hoffenheim - Wolfsburg 0:0. - 23'295 Zuschauer. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Schär, Zuber (beide Ersatz) und Schwegler (verletzt), Wolfsburg mit Rodriguez, ohne Benaglio (Ersatz).

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0). - 43'000 Zuschauer. - Tore: 53. Meier 1:0. 60. Javier Hernandez 1:1. 79. Fabian 2:1. - Bemerkung: Frankfurt mit Seferovic (bis 68.), Leverkusen mit Mehmedi (bis 58.). 88. Javier Hernandez schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Rangliste: 1. Bayern München 3/9 (11:1). 2. RB Leipzig 3/7 (7:2). 3. 1. FC Köln 3/7 (5:0). 4. Hertha Berlin 2/6 (4:1). 5. Borussia Dortmund 3/6 (8:2). 6. Eintracht Frankfurt 3/6 (3:2). 7. Wolfsburg 3/5 (2:0). 8. Borussia Mönchengladbach 2/3 (3:4). 9. Augsburg 2/3 (2:3). 10. Hoffenheim 3/3 (6:6). 11. Bayer Leverkusen 3/3 (5:5). 12. SC Freiburg 3/3 (4:6). 13. Darmstadt 3/3 (1:8). 14. Mainz 05 2/1 (5:6). 15. Ingolstadt 3/1 (2:6). 16. Hamburger SV 3/1 (2:8). 17. Schalke 04 2/0 (0:3). 18. Werder Bremen 2/0 (1:8).