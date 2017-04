An der breiten Spitze ist das Niveau in keiner Liga höher als in England. Manchester United (5.) stellte im Topspiel der 33. Runde Chelsea dauerhaft vor unlösbare Probleme. Zur entscheidenden Figur avancierte Ander Herrera. Das 1:0 Marcus Rashfords bereitete der Baske vor, das 2:0 schoss er selber.

Die Marge des Londoner Leaders, zuletzt in zwölf Vergleichen mit den Mancunians ohne Fehltritt, ist sechs Runden vor Schluss auf vier Punkte geschrumpft. Die United besticht seit Monaten mit ihrer Konstanz und hat keine ihrer letzten 22 Premier-League-Partien mehr verloren. Jose Mourinho hat im sündhaft teuren Ensemble der Superstars mit Verzögerung die richtige Balance gefunden.

Liverpool wahrte im Rennen um die Champions-League-Plätze dank einem 1:0 bei West Bromwich Albion seine gute Position. Das einzige Tor des Tages schoss Roberto Firmino in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Brasilianer köpfelte nach einer Freistossflanke die Kopfballverlängerung seines Landsmanns Lucas zum 1:0 ins Netz. Für den früheren Stürmer von Hoffenheim war es der elfte Saisontreffer.

Dass Liverpool seine Serie der Ungeschlagenheit auf sieben Partien ausbaute, hatte es auch seinem Torhüter Simon Mignolet zu verdanken. Der Belgier stoppte in der 81. Minute den Abschlussversuch des alleine vor ihm auftauchenden Matt Phillips brillant, nachdem er zuvor kaum einzugreifen hatte. Liverpool hatte es zu vor verpasst, das Spiel mit einem zweiten Treffer vorzeitig zu entscheiden.

West Bromwich - Liverpool 0:1 (0:1). - 25'669 Zuschauer. - Tor: 45. Firmino 0:1.

Manchester United - Chelsea 2:0 (1:0). - 75'272 Zuschauer. - Tore: 7. Rashford 1:0. 49. Herrera 2:0.

Rangliste: 1. Chelsea 32/75 (65:27). 2. Tottenham Hotspur 32/71 (68:22). 3. Liverpool 33/66 (69:40). 4. Manchester City 32/64 (63:35). 5. Manchester United 31/60 (48:24). 6. Everton 33/57 (60:37). 7. Arsenal 30/54 (61:39). 8. West Bromwich Albion 33/44 (39:42). 9. Southampton 31/40 (37:40). 10. Watford 32/40 (37:52). 11. Stoke City 33/39 (37:48). 12. Leicester City 32/37 (41:53). 13. West Ham United 33/37 (44:59). 14. Burnley 33/36 (33:47). 15. Crystal Palace 32/35 (44:52). 16. Bournemouth 33/35 (45:63). 17. Hull City 33/30 (34:67). 18. Swansea City 33/28 (37:68). 19. Middlesbrough 31/24 (22:37). 20. Sunderland 32/21 (26:58).