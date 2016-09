Wo sind die schillernden Figuren in der Super League? Gibt es sie überhaupt? Die Suche ist nicht leicht: Beim Serienmeister FC Basel sorgen Ballzauberer Matias Delgadound Flügelflitzer Renato Steffen für die Farbtupfer. Bei YB glänzt Miralem Sulejmani mit dem einen oder andern Kabinettstückchen. Bei Sion spielt Carlitos den Gegenspielern Knöpfe in die Beine. Bei GC macht Kim Källström den Unterschied. Und weiter? Wars das schon mit den grossenNamen? Nein! Einen kleinen Künstler haben wir vergessen: Er verfügt über eine feine Technik, ist blitzschnell und hat Torinstinkt. Es ist Ezgjan Alioski, die neuste Attraktion der Liga, zu Hause in der Sonnenstube der Schweiz, im Tessin!

Wir treffen Alioski in der Lugano-Bar im Stadio Cornaredo. Nach ein paar Floskeln über das Wetter, Gott und die Welt bricht das Eis. «Kleiner Künstler gefällt mir», sagt der 24-jährige Mazedonier und lächelt. «Ein kleiner Künstler will ich wirklich sein. Schliesslich ist der Fussball meine Bühne. Auf dieser Bühne will ich etwas zeigen. Ich will Unterhaltung bieten. Ich möchte ein Spieler sein, der auffällt und speziell ist. Ich bin spontan, frech und ehrgeizig. Ich bin zwar hin und wieder ein Lausbub, weiss aber genau, was ich kann. Und ich traue mir einiges zu.»

Ist damit schon alles gesagt? «Nicht alles, aber vieles», sagt Alioski. «Natürlich braucht es Talent, um ein guter und erfolgreicher Fussballer zu sein. Aber Talent haben viele. Fussball hat in erster Linie mit Selbstvertrauen zu tun. Wer im Kopf stark ist, der bringt Leistung.» Und ist Alioski im Kopf stark? «Ja», sagt er. «Vor langer Zeit habe ich einmal die Hilfe eines Mentaltrainers in Anspruch genommen. Es war das erste und das letzte Mal. Danach habe ich mich entschieden, mein eigener Mentaltrainer zu sein. Das ist das Beste für mich. Stehe ich auf dem Platz, schaue ich nicht auf meinen Gegenspieler. Und Angst vor grossen Namen habe ich schon gar nicht.»

Was für klare Worte eines jungen, selbstbewussten Sportlers. Alioski sagt, was er denkt. Und wirkt dabei keineswegs überheblich und schon gar nicht arrogant. Er geht seinen Weg. Und schaut dabei weder nach links noch nach rechts. Den nötigen Rückhalt findet Alioski bei seiner Familie. Die wichtigsten Bezugspersonen sind sein Bruder Emran, seine Mutter Semije und sein Vater Sadri, der als Transporter im Berner Inselspital arbeitet. Für Semije und Sadri ist Ezgjan das Ein und Alles. Eine Freundin hat Alioski nicht. «Ich könnte schon, aber will im Moment nicht», sagt er. Und warum? «Ganz einfach. Eine richtige Beziehung ist mir zu kompliziert. Ich muss mich auf den Fussball konzentrieren. Und dafür will ich im Kopf frei sein.»

Und so lebt Alioski Tag und Nacht für den Fussball. Ist er nicht selbst im Einsatz, schaut er sich möglichst viele Spiele am TV an. Ob deutsche Bundesliga, englische Premier League, spanische Primera Division oder italienische Serie A ist egal. Hauptsache, der Ball rollt! Fragt man Alioski nach seinem Lieblingsklub, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Es ist Real Madrid. Fragt man ihn nach seinen Vorbildern, fallen die Namen Roberto Carlos und Marcelo. Der eine war, der andere ist Linksverteidiger von Real Madrid. Und natürlich schwärmt Alioski auch von Superstar Cristiano Ronaldo. «Ronaldo hat alles, was ein Profi haben muss», sagt er. «Dank seiner Klasse, Willensstärke und Ausstrahlung begeistert er die Massen. Und er schiesst Tore am Laufmeter. Ronaldo ist ein kompletter Fussballer. So wie er wäre ich auch gerne.»

Alioskis geduldige Karriereplanung

So einfach ist es dann aber doch nicht. Alioski wurde im Verlauf seiner bisherigen Karriere nichts geschenkt. Als Knirps spielte er für den Dorfverein Flamatt. Dann entdeckten die Young Boys sein Talent. Vor fünf Jahren gelang ihm der Sprung in die erste Mannschaft. Für einen Platz in der Startformation reichte es allerdings nicht. Im Januar 2013 wurde er von den Bernern an den FC Schaffhausen ausgeliehen, im folgenden Sommer wurde er von den Nordostschweizern fix verpflichtet. Beim Challenge-Ligisten zählte er zu den Teamstützen. Während der Rückrunde der Saison 2015/16 spielte er für den FC Lugano. Bei den Tessinern unterschrieb er schliesslich einen Vertrag bis 2018 – mit Ausstiegsklausel.

Es versteht sich von selbst, dass Alioski vom Transfer zu einem Grossklub träumt. «Ist die Zeit reif, wird ein Angebot kommen», sagt er völlig unaufgeregt. Einsätze auf internationalem Parkett gibt es für ihn trotzdem. Am Montag findet in Shkodar das WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Mazedonien statt. «In diesem Spiel steckt viel Brisanz», blickt er voraus. «Schliesslich leben in Mazedonien rund vierzig Prozent Albaner.» Logisch also, dass er sich auf das kleine Derby mit grossem Zündstoff freut. Schliesslich darf sich Alioski in seinem siebten Länderspiel für Mazedonien exakt auf der Bühne bewegen, die er liebt.