Der 30-jährige Bosnier Edin Dzeko führt nun die Torschützenliste in Italien mit 23 Treffern an und hat in allen Wettbewerben zusammengezählt 33 Mal getroffen. Einen ähnlich guten Wert hatte er in seiner Karriere erst einmal: Als er Wolfsburg 2008/2009 zum Titel in der 1. Bundesliga schoss.

Zum ersten Meistertitel seit 2001 dürfte es den zweitplatzierten Römern nicht reichen. Der Rückstand auf Leader Juventus Turin beträgt acht Verlustpunkte. Die Turiner treten am Sonntagabend zum Spitzenspiel bei der drittklassierten SSC Napoli an.

AS Roma - Empoli 2:0 (1:0). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 12. Dzeko 1:0. 56. Dzeko 2:0.

Weiteres Resultat vom Samstag: Sassuolo - Lazio Rom 1:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 29/73 (59:19). 2. AS Roma 30/68 (66:26). 3. Napoli 29/63 (68:32). 4. Lazio Rom 30/60 (52:31). 5. Inter Mailand 29/55 (55:31). 6. Atalanta Bergamo 29/55 (46:33). 7. AC Milan 29/53 (42:32). 8. Fiorentina 29/48 (46:37). 9. Sampdoria Genua 29/41 (35:34). 10. Torino 29/40 (54:48). 11. Chievo Verona 29/38 (34:41). 12. Udinese 29/36 (36:38). 13. Bologna 29/34 (29:42). 14. Cagliari 29/32 (36:58). 15. Sassuolo 30/31 (37:48). 16. Genoa 29/29 (30:43). 17. Empoli 30/22 (17:48). 18. Palermo 29/15 (24:60). 19. Crotone 29/14 (21:49). 20. Pescara 29/12 (29:66).