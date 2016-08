Nach West Ham und Watford schaffte es auch der Aufsteiger aus Burnley nicht, Chelsea Punkte abzunehmen. Durch Tore des stark aufspielenden Belgiers Eden Hazard, Willian sowie des eingewechselten Victor Moses bleiben die "Blues" neben Manchester United (ab 18.30 Uhr in Hull), Manchester City (am Sonntag gegen West Ham) und Hull das einzige Team ohne Makel.

Auch die Tottenham Hotspur sind nach drei Runden noch ungeschlagen, sie gaben gegen Liverpool aber zum zweiten Mal Punkte ab. Für Tottenham resultierte nach Rückstand ein 1:1. Die Spurs kamen in der 72. Minute durch Verteidiger Danny Rose zum Ausgleich. Das attraktive Duell endete damit einigermassen leistungsgerecht unentschieden.

Nach der ersten Hälfte, in der Liverpool im Vorteil war und dank einem Penaltytor von James Milner 1:0 führte, drehten die Spurs etwas auf. Gleichwohl schafften sie es auch im achten Premier-League-Vergleich in Folge nicht, Liverpool zu bezwingen. Das 1:1 fiel eher entgegen dem Spielverlauf. Davor hatte Liverpool einen Kopfball an die Latte durch Joel Matip zu verzeichnen.

Leicester und Arsenal kamen im dritten Anlauf zum ersten Saisonsieg. Für Titelverteidiger Leicester resultierte gegen Swansea City resultierte ein 2:1. Bemerkenswert war, dass Riyad Mahrez einen Penalty verschoss (56.) und eine Minute später Stammgoalie Kaspar Schmeichel wegen eines Schlags ausgewechselt werden musste. An seiner Stelle kam der Deutsche Ron-Robert Zieler unverhofft früh zu seinem Debüt in der Premier League.

Arsenal mit Granit Xhaka über die volle Spieldauer nahm mit dem 3:1 bei Watford etwas Druck von Trainer Arsène Wenger. Der Franzose wird für seine zum wiederholten Mal defensive Transferpolitik heftig kritisiert. Eine formidable Leistung vor der Pause trug den "Gunners" eine 3:0-Führung ein.

Premier League. 3. Runde vom Samstag:

Tottenham - Liverpool 1:1 (0:1). - 31'211 Zuschauer. - Tore: 43. Milner (Foulpenalty) 0:1. 72. Rose 1:1.

Chelsea - Burnley 3:0 (2:0). - 41'607 Zuschauer. - Tore: 9. Hazard 1:0. 41. Willian 2:0. 89. Moses 3:0.

Everton - Stoke City 1:0 (0:0). - 39'581 Zuschauer. - Tor: 51. Given (Eigentor) 1:0. - Bemerkungen: Everton ohne Tarashaj (nicht im Aufgebot), Stoke City ohne Shaqiri (verletzt). 51. Baines (Everton) schiesst Foulpenalty an den Pfosten, danach fliegt der Ball vom Rücken von Given ins Tor.

Leicester City - Swansea City 2:1 (1:0). - 31'727 Zuschauer. - Tore: 32. Vardy 1:0. 52. Morgan 2:0. 80. Fer 2:1. - Bemerkungen: Leicester City ohne Inler (nicht im Aufgebot). 56. Fabianski (Swansea City) wehrt Foulpenalty von Mahrez ab.

Watford - Arsenal 1:3 (0:3). - 20'545 Zuschauer. - Tore: 9. Cazorla (Foulpenalty) 0:1. 40. Sanchez 0:2. 45. Özil 0:3. 57. Pereyra 1:3. - Bemerkung: Watford mit Behrami (verwarnt), Arsenal mit Xhaka.

Rangliste: 1. Chelsea 3/9 (7:2). 2. Everton 3/7 (4:2). 3. Manchester City 2/6 (6:2). 4. Manchester United 2/6 (5:1). 5. Hull City 2/6 (4:1). 6. Tottenham Hotspur 3/5 (3:2). 7. Middlesbrough 2/4 (3:2). 8. Arsenal 3/4 (6:5). 9. Leicester City 3/4 (3:3). 10. Liverpool 3/4 (5:6). 11. West Bromwich Albion 2/3 (2:2). 11. West Ham United 2/3 (2:2). 13. Burnley 3/3 (2:4). 13. Swansea City 3/3 (2:4). 15. Southampton 3/2 (2:4). 16. Sunderland 3/1 (3:5). 17. Crystal Palace 3/1 (1:3). 18. Watford 3/1 (3:6). 19. Bournemouth 3/1 (2:5). 20. Stoke City 3/1 (2:6).