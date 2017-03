Sie wurden Mitte November überraschend als HSV-Captain abgesetzt. Wie empfanden Sie das?

Wenn ein Trainer denkt, ein Wechsel sei aus bestimmten Gründen nötig, dann habe ich Verständnis dafür. Kein Verständnis habe ich, wenn es um Dinge geht, die jemand – also in diesem Fall ich – gemacht haben soll.

Was genau ist vorgefallen?

Wir haben gegen Dortmund gespielt. Mit einer Dreierkette. Zum ersten Mal überhaupt. Nach zwei Tagen Training. Wir sahen nicht gut aus, danach fragten die Medien: Was war das für eine Entscheidung des Trainers? Ich sagte: ‹Wir haben die Dreierkette nur zwei Tage trainiert, also fehlen die Automatismen. Aber wir sind gross genug und alle Profis, dass wir das umsetzen können sollten.› Es wurde mir als Kritik am Trainer ausgelegt.

Und der Trainer hat das auch als Angriff auf ihn empfunden und Sie als Captain abgesetzt?

Ja, so war das.

Öffentlich sagte Markus Gisdol, er wolle dem Team eine neue Kultur einimpfen.

So sagte er das gegenüber den Medien… Es war in einer Zeit, in der die Debatten begannen, ob der Trainer weg muss. Es machte den Eindruck, dass der Trainer das Problem an einen anderen Ort zu verschieben versuchte. Damit die Leute über ein Thema zu reden hatten – also den Captain-Wechsel. Wenn jemand über so lange Zeit wie ich für den HSV kämpft, dann finde ich den Umgang mit mir etwas . . . (überlegt)

Fragwürdig?

Das trifft es wohl. Für mich kommt das Team immer an erster Stelle. Und das Team war es, das mich als Captain wählte. Jetzt kommt aber ein weiterer Punkt. Ich merke ja, dass ich in einer schwierigen Situation bin. Der Verein hat zwei Innenverteidiger verpflichtet. Deshalb wollte ich im Januar weg. Ich hatte Angebote. Sie sagten dann aber: ‹Nein, wir brauchen dich. Du bist so wichtig!› Und dann spiele ich trotzdem nicht.

Wohin hätten Sie wechseln können?

Ich hatte Angebote aus England, auch aus der Türkei. Am konkretesten von Crystal Palace.

Haben Sie abgeschlossen mit dem HSV?

Mal schauen. Sie wissen, wie ich das meine. Ich bin und bleibe Profi. Aber mir bleiben noch drei Monate Vertrag. Und ich habe weiterhin Angebote. Für den HSV zu spielen, ist etwas Besonderes. Der Druck ist viel höher als anderswo. Es ist meine vierte Saison hier. Ich hatte acht Trainer und drei Sportchefs. Das sagt doch einiges aus, oder?

Wenn wir zehn Jahre zurückgehen. Hätten Sie unterschrieben, wenn jemand Ihre Karriere so vorausgesagt hätte?

Ja. Sofort. Wissen Sie: Der HSV ist immer noch ein grosses Team. Und ich habe mit Hamburg riesige Emotionen erlebt. Denken Sie nur an die Relegationsspiele gegen Karlsruhe. Die Rettung in letzter Sekunde. Das sind Emotionen pur.