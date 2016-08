Der 29-Jährige, der am Sonntag mit England das erste Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland auswärts gegen die Slowakei bestreitet, absolvierte bereits am Dienstag den Medizincheck in Turin.

Bei Manchester City war Hart unter dem neuen Trainer Pep Guardiola nicht mehr der Stammtorhüter. Zuletzt hatten die "Citizens" den chilenischen Keeper Claudio Bravo vom FC Barcelona verpflichtet.