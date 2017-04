Im ersten Heimspiel unter Carlos Bernegger gelang dem Rekordmeister der Befreiungsschlag. Captain Munas Dabbur mit einer Doublette und der Brasilianer Caio mit einem herrlichen Freistoss sicherten GC den ersten Sieg im Jahr 2017 und beendeten die Serie von zehn sieglosen Partien.

Der Sieg der Zürcher war verdient. Dabbur hatte kurz nach dem 1:0 in der 35. Minute nur die Latte getroffen, der St. Galler Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Andreas Wittwer kam aus dem Nichts. Auch in der zweiten Halbzeit boten die Gäste aus der Ostschweiz, die auf den gesperrten Tranquillo Barnetta verzichten mussten, in der Offensive wenig.

In der Tabelle kam es dank den Siegen von Lausanne-Sport und den Grasshoppers zum grossen Zusammenschluss. Die beiden Klubs liegen vor dem letzten Viertel der Meisterschaft gleichauf mit Thun, und auch St. Gallen und Lugano, die drei Punkte vor dem Trio liegen, sind noch nicht aus der Gefahrenzone.

Unter Druck ist nun der FC Vaduz, der am Sonntag Luzern empfängt. Die Liechtensteiner liegen fünf Punkte hinter Platz 9 zurück.

Grasshoppers - St. Gallen 3:1 (1:1)

6300 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 35. Dabbur 1:0. 45 Wittwer (Ajeti) 1:1. 70. Dabbur (Lavanchy) 2:1. 74. Caio (Freistoss) 3:1.

Grasshoppers: Mall; Bamert (85. Munsy), Vilotic, Bergström, Antonov; Pickel, Sigurjonsson; Lavanchy, Andersen (86. Brahimi), Caio; Dabbur.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Haggui, Schulz; Gelmi; Toko, Gaudino (58. Aratore), Gouaida (77. Buess), Wittwer; Tafer (69. Salihovic), Ajeti.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Olsen (gesperrt) sowie Basic, Sherko und Zesiger (alle verletzt), St. Gallen ohne Barnetta (gesperrt) und Angha (verletzt). 38. Lattenschuss von Dabbur. 63. Pfostenschuss von Caio. Verwarnungen: 20. Pickel (Foul). 21. Ajeti (Foul). 41. Gouaida (Foul). 73. Gelmi (Foul). 76. Andersen (Foul).

Rangliste: 1. Basel 26/69 (68:20). 2. Young Boys 26/52 (59:37). 3. Sion 26/42 (48:40). 4. Luzern 26/37 (48:46). 5. Lugano 26/31 (34:48). 6. St. Gallen 27/31 (31:42). 7. Lausanne-Sport 27/27 (44:49). 8. Thun 27/27 (41:53). 9. Grasshoppers 27/27 (33:45). 10. Vaduz 26/22 (33:59).