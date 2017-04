Kurz nach der Abfahrt der Dortmunder vom Hotel zum Stadion waren in der Nähe des Mannschaftsbusses Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund mit. Der Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt. Innenverteidiger Marc Bartra wurde verletzt in ein Spital gebracht, bestätigte Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke. Er soll an der Hand verletzt worden sein.