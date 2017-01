Es ist keine gute Woche für Granit Xhaka: Vorgestern wurde der Schweizer Nationalspieler beim 2:1-Sieg von Arsenal gegen Burnley in der 65. Minute vom Platz gestellt und danach mit Kritik für seine ruppige Spielweise übersät. Einen Tag später nun musste Xhaka nach einem Zwischenfall im Londoner Flughafen Heathrow auf einem Polizeiposten antraben.

Was war passiert? Gemäss dem «Telegraph» begleitete der Mittelfeldspieler gegen 19.30 Uhr Leonard Lekaj, ein Verwandter seiner Freundin Leonita, an den Flughafen, um ihn dort am Terminal zu verabschieden. Doch die beiden waren etwas spät dran und dem Kumpel des 24-jährigen Arsenal-Profis wurde der Zutritt zum Gate verweigert.

Xhaka soll deswegen eine Flughafen-Mitarbeiterin beleidigt haben. «F****** white b****», waren gemäss dem «Independent» seine Worte. Der Streit wurde schliesslich so heftig, dass Airport-Security und Polizei eingreifen mussten.