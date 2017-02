Der beim FC Basel ausgebildete Schürpf spielte seit dem Sommer 2013 für Vaduz, nachdem er zuvor an zahlreiche Klubs (u.a. Concordia Basel, Lugano, Aarau und Bellinzona) ausgeliehen war. In dieser Saison kam der 27-jährige Basler mit den Liechtensteinern zu 15 Einsätzen in der Super League und lieferte dabei drei Torvorlagen.

Beim FC Luzern unterschrieb Schürpf einen Vertrag bis Ende Juni 2019. Sein Debüt im Luzerner Dress könnte der frühere Schweizer Junioren-Internationale bereits am kommenden Sonntag (16.00 Uhr) im Heimspiel gegen die Grasshoppers geben, sofern die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft.