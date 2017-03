"Wir arbeiten täglich mit den Behörden, damit sich Schlägereien wie in Frankreich nicht wiederholen", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura in St. Petersburg. Wer bereits auffällig geworden sei, werde nicht in die Stadien gelassen, bestätigte sie gegenüber der Agentur Tass. Bei den Europameisterschaften im vergangenen Sommer in Frankreich hatte es massive Ausschreitungen englischer und russischer Fans gegeben.

Der Confederations Cup geht vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 in St. Petersburg, Moskau, Sotschi und Kasan über die Bühne. Das "Turnier der Champions", an dem neben Gastgeber Russland und Weltmeister Deutschland alle Kontinentalmeister teilnehmen, gilt als Testlauf für die ein Jahr später stattfindende WM-Endrunde.

Gastgeber Russland setzte alles daran, um den Fans einen angenehmen Aufenthalt zu garantieren, sagte Sorokin, der Präsident des russischen OK. Die Sicherheitsorgane seien vorbereitet. Am Wochenende hatte ein russischer Politiker mit dem Vorschlag Aufsehen erregt, Kämpfe zwischen Hooligans als neue Sportart zu legalisieren. Die Behörden gingen darauf aber zunächst nicht ein.