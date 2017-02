Das Team mit den Schweizern Yann Sommer im Tor und Josip Drmic im Sturm (in der 27. Minute für den verletzten Hazard eingewechselt) drehte einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel noch in einen 4:2-Sieg. Nach 29 Minuten, als Kalinic und Valero die Italiener 2:0 in Führung geschossen hatten, glaubte keiner mehr an ein deutsches Wunder in Florenz.

Doch Lars Stindl drehte die Partie fast im Alleingang: In der 44. Minute (Penalty), in der 47. und 55. Minute machte Stindl aus dem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung. Andreas Christensen machte mit seinem Treffer in der 60. Minute die Qualifikation für die Achtelfinals perfekt.

Weilers Anderlecht im Glück

René Weilers Anderlecht gelang in letzter Minute das Tor für die Achtelfinals. Isaac Thelin gelang in der 90. Minute das entscheidende Auswärtstor für die Belgier. Davor hatten die Gäste bei eisigen Temperaturen und phasenweise Schneefall ein 2:0-Polster aus dem Hinspiel aus der Hand gegeben und Zenits St. Petersburgs Europa-League-Topskorer Giuliano seine Ausbeute mit einer Doublette auf acht Tore und fünf Vorlagen ausgebaut.

Auch zwei weitere belgische Vereine stehen in den Achtelfinals. KKA genügte nach dem 1:0-Heimsieg gegen Tottenham ein 2:2 für die nächste Runde. Die Engländer kämpften ab der 40. Minute nach der Roten Karte gegen Dele Alli mit nur noch zehn Mann vergeblich gegen das Ausscheiden. Und Genk schaffte gegen Astra Giurgiu nach einem Tor von Pozuelo (67.) nach dem 2:2 im Hinspiel die Qualifikation.

Eine Überraschung schaffte APOEL Nikosia gegen Athletic Bilbao. Zyperns Meister machte im Rückspiel mit einem 2:0 das 2:3 aus Spanien wett. Pieros Soteriou (46. Minute) und Giannis Gianniotas (54./Foulpenalty) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Wende zugunsten der Gastgeber. Trotz knapp halbstündiger Unterzahl nach einem Platzverweis gegen Soteriou brachten die Zyprer die Führung über die Zeit.

Weniger überraschend kam das Aus eines zweiten spanischen Klubs. Villarreal, in der Vorrunde Gruppengegner des FC Zürich, machte sich bei der AS Roma schon vor dem Anpfiff keine grossen Hoffnungen. Neben dem Spanier Bruno standen zu Beginn zehn Spieler auf dem Feld, die beim 0:4 im Hinspiel nicht zur Stammformation gehört hatten. Gegen die auf sechs Positionen umformierten Italiener mit Altmeister Francesco Totti resultierte ein nutzloser 1:0-Sieg. Mit Osmanlispor scheiterte auch der zweite Gruppengegner des FCZ. Die Türken bezogen gegen Olympiakos Piräus nach dem 0:0 im Hinspiel eine 0:3-Heimniederlage.

Bei Besiktas Istanbul erhielt Gökhan Inler nach dem 3:1 im Hinspiel beim israelischen Vertreter Beer Sheva von Trainer Senol Günes wieder einmal das Vertrauen. Mit dem ehemaligen Captain des Schweizer Nationalteams gewann der türkische Meister auch das Rückspiel (2:1). Letztmals hatte Inler, abgesehen vom nationalen Cup, am 1. November in der Champions League gegen Napoli (1:1) zur Stammformation gehört.

Überraschend ausgeschieden ist Tottenham, das den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel gegen den belgi

Telegramme Sechzehntelfinals.

Osmanlispor Ankara - Olympiakos Piräus* 0:3 (0:0; Hinspiel 0:0). - Tore: 47. Ansarifard 0:1. 70. Elyounoussi 0:2. 87. Ansarifard 0:3.

Besiktas Istanbul* - Hapoel Beer-Sheva 2:1 (1:0; Hinspiel 3:1). - Tore: 17. Aboubakar 1:0. 64. Nwakaeme 1:1. 87. Tosun 2:1. - Bemerkungen: Besiktas mit Inler.

AS Roma* - Villarreal 0:1 (0:1; Hinspiel 4:0). - Tor: 16. Borré 0:1. - Bemerkung: 82. Gelb-Rote Karte Rüdiger (AS Roma/Foul).

Zenit St. Petersburg - Anderlecht* 3:1 (1:0; Hinspiel 0:2). - Tore: 24. Giuliano 1:0. 72. Dsjuba 2:0. 78. Giuliano 3:0. 90. Thelin 3:1.

Ajax Amsterdam* - Legia Warschau 1:0 (0:0; Hinspiel 0:0). - Tor: 49. Viergever 1:0. - Bemerkung: 20. Pfostenschuss Ziyech (Ajax).

APOEL Nikosia* - Athletic Bilbao 2:0 (0:0; Hinspiel 2:3). - Tore: 46. Soteriou 1:0. 54. Gianniotas (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkungen: 65. Gelb-Rote Karte Soteriou (Nikosia/Foul). 91. Gelb-Rote Karte Iturraspe (Athletic Bilbao/Foul).

Lyon* - Alkmaar 7.1 (4:1; Hinspiel 4:1). - Tore: 4. Fekir 1:0. 17. Cornet 2:0. 26. Garcia 2:1. 27. Fekir 3:1. 34. Darder 4:1. 78. Fekir 5:1. 87. Aouar 6:1. 89. Diakhaby 7:1.

Fiorentina - Borussia Mönchengladbach* 2:4 (2:1; Hinspiel 1:0). - Tore: 16. Kalinic 1:0. 29. Valero 2:0. 44. Stindl (Foulpenalty) 2:1. 47. Stindl 2:2. 55. Stindl 2:3. 60. Christensen 2:4. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer und Drmic (ab 27.), ohne Elvedi (im Aufbau) und Sow (nicht im Aufgebot). 8. Kopfball an den Pfosten von Vestergard (Borussia Mönchengladbach).

Sparta Prag - Rostow* 1:1 (0:1; Hinspiel 0:4). - Tore: 13. Poloss 0:1. 84. Karawajew 1:1. - Bemerkung: 67. Gelb-Rote Karte gegen Costa (Sparta Prag).

Tottenham - Gent* 2:2 (1:1; Hinspiel 0:1). - 80'456 Zuschauer. - Tore: 10. Eriksen 1:0. 20. Kane (Eigentor) 1:1. 61. Wanyama 2:1. 82. Perbet 2:2. - Bemerkung: 40. Rote Karte gegen Delle Alli (Tottenham/Foul).

FC Kopenhagen* - Ludogorez Rasgrad 0:0 (Hinspiel 2:1).

Genk* - Astra Giurgiu 1:0 (0:0; Hinspiel 2:2). - Tor: 67. Pozuelo 1:0.

* = für die Achtelfinals vom 9. und 16. März qualifiziert.

Bereits am Mittwoch qualifiziert: Schalke, Manchester United, FK Krasnodar.