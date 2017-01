Gemäss der englischen Zeitung "Birmingham Mail" steht Birkir Bjarnason vor einem Wechsel von Basel zu Aston Villa. Am Mittwoch werde der 28-jährige Isländer zum medizinischen Check erwartet. Das in Birmingham beheimatete Aston Villa stieg letzte Saison in die zweite Liga ab und belegt dort nach 27 Runden den 13. Platz.