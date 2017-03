Als sich der Meister bereits auf den Verlust von zwei Punkten einstellen musste, erzielte Paulo Dybala in der 97. Minute mit einem Handspenalty doch noch das Siegtor. Die Juve baute damit den Vorsprung auf Verfolger AS Roma, die erst am Sonntag in Palermo spielt, auf elf Punkte aus.

Mehdi Benatia hatte die Turiner nach einer halben Stunde mit einem wuchtigen Schuss in Führung gebracht. Kurz vor der Pause glich Carlos Bacca mit dem ersten ernsthaften Abschluss der Milan aus. In der Folge wehrte der 18-jährige Gianluigi Donnarumma im Milan-Tor mehrere Male in extremis ab, ehe er in der Nachspielzeit doch nochmals bezwungen wurde.

Juventus Turin - AC Milan 2:1 (1:1). - 39'000 Zuschauer. - Tore: 30. Benatia 1:0. 43. Bacca 1:1. 97. Dybala (Handspenalty) 2:1. - Bemerkung: Juventus ab 46. mit Lichtsteiner. 93. Gelb-Rote Karte Sosa (Milan/Foul).

Rangliste: 1. Juventus Turin 28/70 (58:19). 2. AS Roma 27/59 (58:25). 3. Napoli 27/57 (62:30). 4. Lazio Rom 27/53 (47:29). 5. Atalanta Bergamo 27/52 (42:26). 6. Inter Mailand 27/51 (46:28). 7. AC Milan 28/50 (41:32). 8. Fiorentina 27/42 (44:37). 9. Torino 27/39 (51:43). 10. Sampdoria Genua 27/38 (34:33). 11. Chievo Verona 27/35 (29:37). 12. Cagliari 27/31 (36:57). 13. Sassuolo 27/31 (35:42). 14. Udinese 27/30 (29:36). 15. Genoa 27/29 (30:41). 16. Bologna 27/28 (24:41). 17. Empoli 27/22 (15:39). 18. Palermo 27/15 (23:53). 19. Crotone 27/14 (21:45). 20. Pescara 27/12 (28:60).