Beide Teams verpassten es, sich im Abstiegskampf mit einem Sieg etwas Luft zu verschaffen. Klare Chancen waren Mangelware, insgesamt gab es nur vier Schüsse auf das Tor zu verzeichnen.

Middlesbrough war mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien ins Jahr 2017 gestartet. Leicester hatte in den letzten zehn Spielen nur neun Punkte geholt. Auswärts ist der Meister, der erstmals seit April in zwei aufeinander folgenden Begegnungen ohne Gegentor blieb, in dieser Saison noch immer sieglos.

Premier League. 20. Runde vom Montag:

Middlesbrough - Leicester City 0:0. - 32'437 Zuschauer.

16.00 Uhr: Everton - Southampton, Manchester City - Burnley, Sunderland - Liverpool, West Bromwich Albion - Hull City. - 18.15 Uhr: West Ham United - Manchester United.

Rangliste: 1. Chelsea 19/49 (42:13). 2. Liverpool 19/43 (46:21). 3. Arsenal 19/40 (41:19). 4. Tottenham Hotspur 19/39 (37:14). 5. Manchester City 19/39 (39:21). 6. Manchester United 19/36 (29:19). 7. Everton 19/27 (25:23). 8. West Bromwich Albion 19/26 (25:23). 9. Southampton 19/24 (19:22). 10. Bournemouth 19/24 (26:31). 11. Burnley 19/23 (21:29). 12. West Ham United 19/22 (23:33). 13. Watford 19/22 (23:34). 14. Stoke City 19/21 (22:32). 15. Leicester City 20/21 (24:31). 16. Middlesbrough 20/19 (17:22). 17. Crystal Palace 19/16 (29:35). 18. Sunderland 19/14 (17:35). 19. Hull City 19/13 (16:41). 20. Swansea City 19/12 (21:44).