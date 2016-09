Das historisch erste Spiel der kosovarischen Nationalmannschaft in einer WM-Qualifikation führte das Team von Albert Bunjaku nach Turku in Finnland. Im Veritas Stadion spielte das Nationalteam am Montagabend erstmals in offizieller Mission und um den Einzug in die Endrunde der Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Die Finnen gingen in der 18. Minute durch Paulus Arajuuri 1:0 in Führung. Doch in der 60. Minute trifft Valon Berisha per Penalty zum 1:1. Dies war gleichzeitig auch das Schlussergebnis.

In der Mannschaft dabei war auch Albert Bunjaku (der zwar gleich heisst, wie sein Trainer, aber nicht mit ihm verwandt ist). Bunjaku, im Zürcherischen Limmattal aufgewachsen, war sechs Mal im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft. Erst heute Montag hat die Fifa seinem Wechsel ins kosovarische Team zugestimmt - eine äusserst seltene Erlaubnis.

Als nächstes folgt das erste Heimspiel von Kosovo. Falls das Stadion in der Hauptstadt Pristina den strengen Fifa-Ansprüchen nicht genügt, wird das Heimspiel im benachbarten Albanien ausgetragen, und zwar in der Scutari.

Der Kosovo empfängt am 6. Oktober Kroatien. Die weiteren Gruppengegner sind Finnland, die Türkei, Ukraine und Island.