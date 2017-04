Es war ein Spiel, indem die Tore meist auf der Seite fielen, auf der es nicht erwartet wurde. So war es auch in der 81. Minute: Thun drückte nach dem 2:2-Ausgleich durch den Weitschuss von Enrico Schirinzi (69.) auf den Siegtreffer und hatte durch Christian Fassnacht auch eine gute Chance. Doch dann schoss gleichwohl Lausanne-Sport das entscheidende dritte Tor; Alexandre Pasche lancierte Nassim Ben Khalifa, der aus spitzem Winkel erfolgreich war.

Auf diesen Rückschlag konnte Thun nicht mehr reagieren. Die letzten Bemühungen waren matt und ohne kreative Elemente. Dafür setzte Ben Khalifa in der 90. Minute seinem Auftritt die Krone auf. Der Stürmer traf zum 4:2 und schoss sein drittes Tor an diesem Abend. Alle Treffer hat Ben Khalifa aus nahezu identischer Position erzielt: einmal in die nahe Ecke, einmal in die weite und einmal unter die Latte.

