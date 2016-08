Am Mittwoch heisst es: «Servus, Basti!» Captain Bastian Schweinsteiger spielt morgen gegen Finnland sein letztes Spiel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Eine wahre Fussballergrösse tritt ab – und keiner kommt. Wenn sich Schweinsteiger am Mittwoch gegen Finnland (20.45 Uhr) aus der Nationalmannschaft verabschiedet, droht ihm eine unwürdige Kulisse. Am Montag war nicht einmal die Hälfte der 43 000 Tickets für den Borussia-Park in Mönchengladbach verkauft.

Keine speziellen Abschiedsspiele

«Es ist ein bisschen schade für Bastian, wenn das Stadion nicht ausverkauft sein sollte», sagte Deutschlands Trainer Joachim Löw, äusserte aber auch Verständnis. «Es ist ziemlich unglücklich. Es gab die EM, Olympia, die Bundesliga hat wieder begonnen. Ausserdem ist der Anstoss recht spät und die Schule hat wieder begonnen», meinte der Bundestrainer: «Aber ich hoffe, dass noch einige Zuschauer kommen werden.» Man spürt: Löw liegt der Abschied seines Captains sehr am Herzen, war dieser doch jahrelang ein vertrauensvoller Ansprechpartner. Als Schweinsteiger Joachim Löw über seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft informierte, machte Löw ihm direkt ein Versprechen: Er habe ihm wie auch Lukas Podolski «direkt ein Abschiedsspiel zugesagt».