Manchester United tat sich in seinem Auftaktspiel nicht nur mit der Motivation schwer. Nachdem José Mourinho erklärt hatte, dass die Europa League "ein Wettbewerb ist, den der Klub nicht will, den ich nicht will und den die Spieler nicht wollen", bezogen die Engländer bei Feyenoord Rotterdam prompt eine 0:1-Niederlage. Wayne Rooney und Henrich Mchitarjan hatten die Reise in die Niederlande nicht angetreten, Zlatan Ibrahimovic wurde nach einer Stunde beim Stand von 0:0 eingewechselt.

René Weiler, der Schweizer Trainer von Anderlecht feierte ein siegreiches Europacup-Debüt. Anderlecht bezwang Gabala aus Aserbaidschan 3:1. Mainz, bei dem Martin Schmidt Fabian Frei nach 72 Minuten als Joker einwechselte, musste sich gegen Saint-Etienne mit einem 1:1 begnügen. Robert Beric glich in der 88. Minute die Führung durch Niko Bungert (57.) aus.

Erster Tabellenführer ist der Gruppe B der Young Boys ist APOEL Nikosia. Zyperns Serienmeister bezwang zu Hause Astana nach 0:1-Rückstand 2:1. Ein bemerkenswerte Wende gelang Zenit St. Petersburg bei Maccabi Tel Aviv. Die Russen drehten einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg. Drei der vier Treffer erzielten sie in den letzten zehn Minuten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Maccabis Elazar Dasa.

In Aserbaidschan erzielte der Tscheche Jan Sykora den schnellsten Treffer in der Geschichte der Europa League. Der Mittelfeldspieler von Slovan Liberec traf beim 2:2 bei Karabach Agdam nach zwölf Sekunden. Das zuvor schnellste Tor des Wettbewerbs war Vitolo im März 2015 mit dem FC Sevilla gegen den spanischen Kontrahenten Villarreal nach 13,2 Sekunden gelungen.

Die Resultate

Gruppe A. Feyenoord Rotterdam - Manchester United 1:0 (0:0). Sorja Lugansk - Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:0).

Gruppe B: Young Boys - Olympiakos Piräus 0:1 (0:1). APOEL Nikosia - FC Astana 2:1 (0:1).

Gruppe C: Mainz 05 - Saint-Etienne 1:1 (0:0). Anderlecht - Gabala 3:1 (2:1).

Gruppe D: Alkmaar - Dundalk 1:1 (0:0). Maccabi Tel Aviv - Zenit St. Petersburg 3:4 (1:0).

Gruppe E: Viktoria Pilsen - AS Roma 1:1 (1:1). Astra Giurgiu - Austria Wien 2:3 (1:2).

Gruppe F: Rapid Wien - Genk 3:2 (0:1). Sassuolo - Athletic Bilbao 3:0 (0:0).