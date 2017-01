Beim Serie-A-Titelverteidiger befand sich Evra in den letzten sechs Monaten Vertragszeit. In dieser Saison stand der 35-jährige Linksverteidiger, der mit Juve zweimal Meister wurde, nur in drei Liga-Partien von Beginn weg auf dem Platz.

Mit Marseille, dem Siebten der Ligue 1, verpflichtete sich Evra für 18 Monate. Die Defensive kann Verstärkung gebrauchen: In den letzten zwei Auftritten in der Meisterschaft kassierte "OM" gegen Monaco (1:4) und in Lyon (1:3) sieben Gegentreffer.

Für Evra ist es die Rückkehr nach Frankreich nach elf Saisons im Ausland. In der Ligue 1 spielte der 81-fache französische Internationale vor erfolgreichen Jahren mit Manchester United für Nice und Monaco (Champions-League-Final 2004).