Mbappé schoss das 1:0 und das 3:0 und holte den Penalty heraus, der zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Fabinho führte. Für den Teenager waren es die Saisontore 11 und 12.

Die Monegassen zeigten sich nach dem Einzug in die Viertelfinals der Champions League gegen Manchester City gut erholt und gerieten gegen den Abstiegskandidaten aus der Normandie nie in Gefahr. Für den Leader war es das zwölfte Spiel in Folge in der Meisterschaft ohne Niederlage.

Im Kampf um den Meistertitel legte Monaco im Duell mit Paris Saint-Germain, das am Sonntagabend auf Lyon trifft, vor. Der Vorsprung auf das drittklassierte Nice beträgt bereits sieben Punkte.

Caen - Monaco 0:3 (0:1). - 19'399 Zuschauer. - Tore: 13. Mbappé 0:1. 49. Fabinho (Foulpenalty) 0:2. 81. Mbappé 0:3.

Rangliste: 1. Monaco 30/71 (87:26). 2. Paris Saint-Germain 29/65 (58:20). 3. Nice 30/64 (48:24). 4. Lyon 28/50 (59:32). 5. Marseille 30/46 (43:37). 6. Bordeaux 30/46 (42:37). 7. Saint-Etienne 29/41 (33:24). 8. Rennes 30/39 (28:33). 9. Angers 30/39 (31:38). 10. Guingamp 30/38 (37:39). 11. Nantes 30/38 (28:44). 12. Toulouse 30/37 (32:33). 13. Metz 29/35 (29:53). 14. Lille 30/34 (29:37). 15. Montpellier 30/33 (43:54). 16. Caen 30/32 (31:51). 17. Dijon 29/28 (38:46). 18. Nancy 30/28 (21:40). 19. Bastia 30/25 (24:44). 20. Lorient 30/25 (32:61).