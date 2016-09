«Wir waren eine Mannschaft.» So simpel der Satz auch ist, Haris Seferovic traf den Nagel auf den Kopf. Und diese Erkenntnis, die wohl das ganze Fussballland mit Seferovic teilt, ist neben dem 2:0 gegen den Europameister das zweite wichtige Ergebnis dieses Fussballabends.

Was die Nationalmannschaft am Dienstag gegen Portugal bot, war in erster Linie eine exzellente Teamleistung. Ohne diese wäre der bemerkenswerteste Sieg seit dem 1:0 gegen Spanien an der WM 2014 auch nicht möglich gewesen. Vor allem in der zweiten Halbzeit war der Druck der Portugiesen enorm – doch dank der Geschlossenheit und dem nötigen Wettkampfglück blieb es beim Sieg für das Heimteam. Ein verdienter Sieg, was auch jene portugiesischen Spieler anerkennen mussten, die vor die Journalisten traten und zwei Monate nach dem Triumph in Paris die misslungene Rückkehr auf die Wettkampfbühne erklären mussten.

Zurück zur Schweiz: Die geschlossene Mannschaftsleistung ist das eine. Was sonst noch bleibt vom gelungenen Auftakt in die W-Qualifikation: Der Makel der dummen gelb-roten Karte gegen Granit Xhaka, der im nächsten Spiel in Ungarn schmerzlich vermisst werden dürfte. Und die Geschichten der drei Protagonisten, die den gelungenen Fussballabend in besonderer Hinsicht prägten.