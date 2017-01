Der 67-jährige Leekens ist mit den Nordafrikanern am Montag beim Afrika-Cup überraschend in der Vorrunde gescheitert. Algerien, der WM-Achtelfinalist von 2014, war in Gabun mit einer hochdotierten Mannschaft angetreten, galt als Favorit, gewann dann aber kein einziges Spiel.