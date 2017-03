Bayern München spielt erst am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach. Der Meister und Leader kann diese Aufgabe ohne Druck angehen. Die lange Zeit in dieser Saison exzellent aufgetretenen Leipziger können längst nicht mehr Schritt halten. Am Samstag verloren sie beim abstiegsgefährdeten Werder Bremen 0:3. Zlatko Junuzovic (34.), Florian Grillitsch (59.) und Florian Kainz (90.) trafen für die Norddeutschen, die sich damit drei Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV herausspielten, der den Barrageplatz belegt. Der HSV steht heute um 18.30 Uhr bei der Eintracht Frankfurt im Einsatz.

Die Hamburger stehen unter Zugzwang, denn auch Wolfsburg kam ohne die beiden verletzten Schweizer Diego Benaglio und Ricardo Rodriguez zu drei Punkten. Mario Gomez traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Kopfball zum 1:0-Heimsieg gegen Darmstadt. Das Rennen gegen den Barrageplatz, gegen das Duell mit dem Dritten der 2. Bundesliga, dürfte das Spannendste werden, was die Bundesliga in dieser Saison zu bieten hat.

Augsburg ist nach dem 1:1 gegen Freiburg punktgleich mit Wolfsburg und Bremen. Die Augsburger gerieten durch einen vom Schweizer Keeper Marwin Hitz verursachten Penalty nach einer halben Stunde 0:1 in Rückstand. Den Ausgleich erzielte Konstantinos Stafylidis nach 38 Minuten.

Leverkusen ist nach vier Spielen mit nur einem Punktgewinn nur noch zwei Zähler vor Wolfsburg und Bremen klassiert. Die Mannschaft von Admir Mehmedi verlor bei Hoffenheim 0:1. Sandro Wagner erzielte den Treffer nach einer guten Stunde auf Vorlage von Steven Zuber, der im Schweizer Aufgebot für das WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland vom nächsten Samstag steht.

Der 1. FC Köln wird sich nicht mit Abstiegssorgen herumschlagen müssen, auch wenn er in den letzten Wochen viel Mühe bekundete. Nun gelang daheim gegen Hertha Berlin der Befreiungsschlag nach fünf Spielen ohne Sieg. Dank drei Toren von Anthony Modeste gelang ein 4:2-Erfolg. Der Franzose hat in dieser Saison schon 22 Mal getroffen; nur Pierre-Emerick Aubameyang hat eine bessere Ausbeute.

Resultate und Tabelle:

Wolfsburg - Darmstadt 1:0 (1:0). - 29'000 Zuschauer. - Tor: 45. Gomez 1:0. - Bemerkung: Wolfsburg ohne Benaglio und Rodriguez (beide verletzt).

Köln - Hertha Berlin 4:2 (3:0). - 49'500 Zuschauer. - Tore: 6. Osako 1:0. 35. Modeste 2:0. 37. Modeste 3:0. 50. Ibisevic (Foulpenalty) 3:1. 63. Modeste 4:1. 69. Brooks 4:2. - Bemerkung: Hertha ohne Lustenberger (verletzt) und Stocker (Ersatz).

Augsburg - Freiburg 1:1 (1:1). - 22'000 Zuschauer. - Tore: 30. Niederlechner (Foulpenalty) 0:1. 38. Stafylidis 1:1. - Bemerkung: Augsburg mit Hitz.

Werder Bremen - Leipzig 3:0 (1:0). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 34. Junuzovic 1:0. 59. Grillitsch 2:0. 90. Kainz 3:0. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Garcia (nicht im Aufgebot), Leipzig ohne Coltorti (nicht im Aufgebot).

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0). - 30'150 Zuschauer. - Tor: 62. Wagner 1:0. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber und ab 46. mit Schwegler, ohne Schär (Ersatz), Leverkusen mit Mehmedi.

Programm. Samstag, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Hamburg. - Sonntag, 15.30 Uhr: Mainz - Schalke. 17.30 Uhr: Mönchengladbach - Bayern München.

1. Bayern München 24/59 (60:13). 2. RB Leipzig 25/49 (43:28). 3. Borussia Dortmund 25/46 (54:27). 4. Hoffenheim 25/45 (46:25). 5. Hertha Berlin 25/40 (34:30). 6. 1. FC Köln 25/37 (37:29). 7. Eintracht Frankfurt 24/35 (26:27). 8. SC Freiburg 25/35 (32:42). 9. Borussia Mönchengladbach 24/32 (30:33). 10. Bayer Leverkusen 25/31 (37:40). 11. Schalke 04 24/30 (31:27). 12. Mainz 05 24/29 (33:40). 13. Werder Bremen 25/29 (34:44). 14. Augsburg 25/29 (24:34). 15. Wolfsburg 25/29 (23:34). 16. Hamburger SV 24/26 (24:46). 17. Ingolstadt 25/19 (23:42). 18. Darmstadt 25/15 (17:47).