Antoine Griezmann rettete mit seinem Treffer in der 85. Minute Atletico beim Gastspiel im Bernabeu einen Punkt. Der Franzose profitierte von einem genialen Zuspiel des Argentiniers Angel Correa und bezwang Keilor Navas sicher zum 1:1.

Das Heimteam war kurz nach der Pause in Führung gegangen. Der Portugiese Pepe verwertete eine Freistossflanke des Deutschen Toni Kroos mit dem Kopf zum 1:0. Kurz danach bekundete der Torschütze allerdings Pech. Nach einem Zusammenprall mit Kroos verletzte sich der Innenverteidiger an der Rippe und musste ausgewechselt werden.

Am Mittwoch gastiert Real Madrid in der Champions League bei Bayern München, Atletico empfängt in seinem Viertelfinal-Hinspiel den englischen Champion Leicester City.

Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (0:0). - 80'000 Zuschauer. - Tore: 52. Pepe 1:0. 85. Griezmann 1:1.

31. Runde: Espanyol Barcelona - Alaves 1:0. - Rangliste: 1. Real Madrid 30/72 (79:31). 2. FC Barcelona 30/69 (88:26). 3. Atletico Madrid 31/62 (56:24). 4. FC Sevilla 30/58 (52:37). 5. Villarreal 31/54 (45:24). 6. Athletic Bilbao 31/50 (40:36). 7. San Sebastian 30/49 (43:41). 8. Eibar 30/47 (50:42). 9. Espanyol Barcelona 31/46 (43:42). 10. Celta Vigo 29/41 (45:49). 11. Alaves 31/40 (29:38). 12. Valencia 30/36 (44:53). 13. Las Palmas 30/35 (46:51). 14. Betis Sevilla 30/31 (32:47). 15. Malaga 30/30 (34:47). 16. Deportivo La Coruña 30/28 (31:46). 17. Leganes 30/27 (25:46). 18. Sporting Gijon 30/22 (31:58). 19. Granada 30/20 (26:62). 20. Osasuna 30/14 (30:69).