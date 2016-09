Aus Peraltas Sicht bleibt zu hoffen, dass sich die schlimmsten Befürchtungen – Stichwort Kreuzbandriss – nicht bewahrheiten.

Denn für den sympathischen FCA-Eigengewächs wäre es nicht die erste schwere Knieverletzung: Im Frühsommer 2014 zog er sich nur wenige nach der Unterschrift seines ersten Profivertrags einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Als er im Januar 2015 mit dem FCA ins Trainingslager in die Türkei setzte, verletzte er sich bereits am ersten Tag am Meniskus – wieder im rechten Knie. Und dieses Mal?