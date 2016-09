In der Causa Seferovic gebührt auch Trainer Vladimir Petkovic ein grosses Lob. Trotz Formtief, trotz medialer Kritik, hat er seinen Stürmer nie fallen gelassen und wurde dafür prompt bestätigt. Aber nicht nur Seferovic, sondern das ganze Team hat gegen Portugal sein grosses Potenzial mehr als nur angedeutet. Xhaka war trotz des späten Platzverweises der souveräne Taktgeber. Embolo das unberechenbare Element. Behrami der unbestrittene Chef. Weil in dieser Equipe noch mehr steckt, als sie gestern gezeigt hat, ist der anvisierte Platz 1 in der WM-Qualifikation alles andere als utopisch. Deshalb: Ein Fan dieser Nati, der nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.