Krkic entstammt der Jugendabteilung des FC Barcelona, bei dem er sich aber in der ersten Mannschaft nicht nachhaltig durchsetzten konnte. Danach spielte der Flügelspieler mit serbischen Wurzeln auf Leihbasis für die AS Rom, AC Milan und für Ajax Amsterdam, ehe er im Sommer 2014 in die englische Premier League wechselte. In den letzten vier Monaten kam er bei Stoke jedoch nur noch in vier Liga-Spielen zum Einsatz.