Mit drei Toren in der Viertelstunde vor der Pause legte Tottenham den Grundstein zum Sieg im Londoner Derby an der White Hart Lane. Die englischen Internationalen Dele Alli und Eric Dier sowie Son Heung-Min sorgten mit ihren Treffern für die beruhigende 3:0-Pausenführung des Heimteams. Das vierte Tor kurz nach der Pause erzielte erneut der Südkoreaner, der später wie Harry Kane auch noch die Latte traf.

Für Tottenham war es der sechste Sieg in Serie in der Premier League. Die Londoner sind damit auf bestem Weg zur erneuten Qualifikation für die Champions League. Das Team des Argentiniers Mauricio Pochettino verkürzte in der Tabelle den Rückstand auf Chelsea vorübergehend auf vier Punkte. Der Leader tritt am Samstagabend in Bournemouth an.

Bei Watford, das sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet, fehlte der Schweizer Internationale Valon Behrami weiterhin wegen muskulären Problemen im Oberschenkel.

Tottenham - Watford 4:0 (3:0). - 32'000 Zuschauer. - Tore: 33. Alli 1:0. 39. Dier 2:0. 44. Son 3:0. 55. Son 4:0. - Bemerkungen: Watford ohne Behrami (verletzt).

Rangliste: 1. Chelsea 30/72 (62:24). 2. Tottenham Hotspur 31/68 (64:22). 3. Liverpool 31/60 (66:39). 4. Manchester City 30/58 (57:34). 5. Arsenal 29/54 (61:36). 6. Manchester United 29/54 (43:24). 7. Everton 31/51 (53:34). 8. West Bromwich Albion 31/44 (39:40). 9. Southampton 29/37 (36:37). 10. Watford 31/37 (36:52). 11. Leicester City 30/36 (37:47). 12. Stoke City 31/36 (33:45). 13. Bournemouth 31/35 (44:56). 14. Burnley 31/35 (32:44). 15. West Ham United 31/33 (41:57). 16. Crystal Palace 30/31 (39:50). 17. Hull City 31/30 (32:61). 18. Swansea City 31/28 (37:66). 19. Middlesbrough 30/23 (22:37). 20. Sunderland 30/20 (24:53).